Campestre a Lecore, le foto della corsa

La corsa campestre a Lecore (foto Regalami un sorriso)

Lecore (Firenze), 18 febbraio 2023 – Una gioia tornare a vedere una corsa campestre così partecipata da atleti e spettatori, oggi a Lecore per il Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre, organizzazione a cura del Circolo ricreativo di Lecore.

FOTOGALLERY

La festa è stata veramente grande, con oltre 400 tra adulti e bambini nelle varie categorie a questa corsa campestre, ma soprattutto tanti spettatori che rievocavano il sapore dei classici cross di una volta come la Cinque Mulini, qua invece si transitava tra le vigne e sentieri di terra battuta. Ottima l'organizzazione, e dove l'Atletica Campi ci mette lo zampino, non potrebbe essere altrimenti con Riccardo Bicchi, il presidente in prima fila e Simone Ballerini fiduciario tecnico addetto al percorso. Servizio fotografico a cura della ETS regalami un sorriso.