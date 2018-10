Firenze, 6 ottobre 2018 - "La Lazio è una squadra forte anche se le ultime due partite l'hanno vista soccombere. Sarà un avversario sicuramente determinato e cattivo dal punto di vista agonistico per riprendersi dai due risultati negativi. So cosa significa perdere un derby a Roma, ma noi vogliamo fare la nostra partita e vogliamo metterci alla prova. Le gare prima della sosta sono allo stesso tempo delicate e importanti e, pur essendo una squadra giovane, ne siamo consapevoli".

Forte di una Fiorentina attualmente al terzo posto in classifica e reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro l'Atalanta, Stefano Pioli prova a caricare la sua squadra in vista della delicata trasferta di dmenica alle 15 contro la Lazio, dove i gigliati cercheranno il primo successo stagionale lontano dal 'Franchi'.

"Le nostre prestazioni in trasferta sono stati importanti contro squadre forti - ha aggiunto il tecnico -. Se ci hanno insegnato qualcosa e' che contro formazioni con determinate qualità e con spessore tecnico e fisico, non devi mollare mai la presa. Quando abbiamo un attimo mollato contro Inter e Napoli l'abbiamo pagato a caro prezzo. Dobbiamo stare sul pezzo per 95 minuti, pareggiare la determinazione che avrà la Lazio, dobbiamo palleggiare bene e vincere piu' duelli possibili. Se saremo al loro livello potremo giocarcela al meglio".