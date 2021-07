Firenze, 11 luglio 2021 - Dopo la vittoria a Wembley nella finale di Euro2020 contro l'Inghilterra, la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo giovedì 2 settembre alle 20.45, allo stadio 'Franchi' di Firenze, contro la Bulgaria, per proseguire il cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Gli azzurri sono attualmente primi nel gruppo C con 9 punti, frutto dei successi, ottenuti tutti per 2-0, contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Successivamente la squadra di Mancini domenica 5 settembre andrà a far visita alla Svizzera al 'St. Jacob-Park di Basilea' e mercoledì 8 settembre ospiterà la Lituania allo stadio 'Citta' del Tricolore' di Reggio Emilia.

