Firenze, 4 settembre 20158 - E' di 37 milioni, al lordo, il monte ingaggi annuale della Fiorentina. Questo emerge dall'inchiesta condotta dalla Gazzetta dello Sport sugli stipendi dei protagonisti del calcio di serie A. I conti vengono fatti al lordo delle imposte. In questa speciale classifica la Fiorentina si piazza subito dietro alle big Juventus (che guida la classifica con 219 milioni annui complessivi), Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio. (Lafont fermo un mese? LEGGI)

Solo il Torino, tra le squadre di fascia media, supera la Fiorentina con un monte ingaggi di 48 milioni. Per quanto riguarda la società dei Della Valle, al primo posto nella classifica degli stipendi c'è Federico Chiesa con un milione e settecentomila euro l'anno. Al secondo posto Marko Pjaca, arrivato dalla Juventus, con un milione e mezzo.

Terzo posto per Benassi, che guadagna 1 milione e centomila euro. Stesso stipendio per Simeone, Vitor Hugo, Pezzella, Mirallas e Gerson. Anche l'allenatore Stefano Pioli è in questo gruppo con un milione e centomila euro. Il primo degli stipendi sotto il milione è per Veretout, con 900mila euro all'anno.