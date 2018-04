Firenze, 9 aprile 2018 - Quando il calcio è sana rivalità sana, rispettosa e col sorriso allora è davvero bello. E' stato divertente, in questo senso, il siparietto tra Asia (studentessa della scuola media "Redi" di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze) e Alex Del Piero, in Palazzo Vecchio durante la premiazione del campione del Mondo 2006 per il suo ingresso nella "Hall of Fame".

Asia doveva premiare il campione juventino e prima ha sottolineato di essere tifosa della Fiorentina, rispondendo alla conduttrice Ilaria D'Amico, poi sempre D'Amico le ha chiesto: "Perdoni Del Piero di essere juventino?". Asia, ridendo, ha risposto "No", strappando un sorriso a tutti i partecipanti alla cerimonia, Del Piero compreso. Il campione bianconero, infatti, è stato al gioco abbracciando la ragazzina e scherzandoci su.