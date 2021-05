Firenze, 25 maggio 2021 - Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ma chi è il Gattuso allenatore, quali erano le sue caratteristiche da giocatore, chi è nella sua vita privata? Ecco cinque cose da sapere sul nuovo allenatore dei viola, che viene dall'esperienza di Napoli.

La famiglia: moglie e figli

Gennaro Gattuso è sposato e ha due figli. La moglie, Monica Romano, l'ha conosciuta nel periodo in cui il nuovo tecnico viola giocava nei Rangers Glasgow. Di origini napoletane, la donna viveva in Scozia con la famiglia, che lavorava nell'ambito della ristorazione. E' lì che i due si sono conosciuti. La coppia ha due figli, Gabriela, che ha 17 anni e Francesco, che ne ha 14. Vulcanico a bordocampo, Gattuso è molto riservato nella vita. Non parla spesso della sua famiglia. Gattuso, di Corigliano Calabro, non ha mai dimenticato la sua terra: proprio a Corigliano Calabro c'è la "Forza Ragazzi", squadra di calcio giovanile con risvolti sociali che aiuta i giovani attraverso il calcio.

La carriera da giocatore: esordì con il Perugia

I suoi primi veri passi da giocatore professionista li ha mossi a Perugia. E' con la maglia degli umbri che esordì nel 1996. Ma la parte importante della sua carriera è al Milan, dove vince tutto in campo nazionale e internazionale. In maglia rossonera diventa anche uno dei punti di riferimento della Nazionale, con cui vince nel 2006 la Coppa del Mondo nell'indimenticabile finale di Berlino che manda in estasi il Paese. Rimane in maglia rossonera dal 1999 al 2012, poi di fatto chiude la sua carriera in campo.

Il Gattuso imprenditore

Nella sua carriera da calciatore e allenatore Gennaro Gattuso ha anche fatto diversi investimenti come imprenditore. Sia in campo immobiliare, che in quello della ristorazione. Negli anni in cui ha allenato a Pisa ha aperto un ristorante a Calambrone, L'Osteria del Mare, al confine tra Pisa e Livorno. Come riferisce Calcio & Finanza, il suo investimento più importante è nel locale Gattuso & Bianchi, a Gallarate, che propone piatti di pesce. E' un ristorante-gastronomia nel cuore della Lombardia che propone diverse specialità.

La miastenia

Gattuso soffre di una miastenia oculare, una malattia autoimmune che colpisce gli occhi e che, durante la sua parentesi a Napoli, lo ha colpito e lo ha costretto a indossare una benda agli occhi. "Girano voci che muoio, ma tranquilli non muoio", scherzò Gattuso in una intervista parlando della miastenia. Non esiste una cura definitiva ma ci sono dei farmaci per ridurre i sintomi.

Gli anni di Pisa

Gattuso conosce già molto bene la Toscana, avendo allenato il Pisa dal 2015 al 2017, prima di passare per il successivo biennio al Milan. Nel 2015/2016 ottiene con il Pisa la promozione in B nella doppia finale con il Foggia. Poi le vicende extracalcistiche, molto tormentate, con il cambio di presidenza del Pisa segnano quel periodo. Gattuso infatti, fino a quando i Corrado non compreranno il Pisa a dicembre, ha dovuto in qualche modo guidare la squadra anche da un punto di vista extra calcistico, sostenerla, stare accanto ai tifosi nella difficile transizione societaria. Una vicinanza che la piazza pisana non ha mai dimenticato.