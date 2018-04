Firenze, 9 aprile 2018 - L'Europa è lì, a portata di mano, merito di sei vittorie di fila che dopo un avvio di stagione balbettante hanno riportato la Fiorentina a ridosso delle posizioni che contano. Ma rialzatasi ancora più forte dopo la tragica morte di Davide Astori, la formazione gigliata sa che la strada per tornare nelle coppe è ancora lunga. Stefano Pioli non vuole creare false illusioni né' fare promesse se non quella di provarci. "Mancano sette partite alla fine e sono tante - ha detto il tecnico viola ospite di 'Radio Anch'io Sport' -. Passare da un momento negativo ad uno positivo, o viceversa, è un attimo. Ora pensiamo un turno alla volta. Ci aspettano tre incontri difficili, a cominciare da quello con la Spal. Dobbiamo arrivare al 20 maggio con la consapevolezza di aver dato il massimo».

Stefano Pioli cerca di tenere a bada l'entusiasmo di Firenze per lo splendido momento che sta vivendo la Viola, arrivata - con il 2-0 sul campo della Roma, sabato - a sei successi di fila. Ciò che l'allenatore non esita invece a riconoscere è la determinazione nata nei suoi ragazzi dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. Il capitano «fu tra i primi a credere nel nuovo percorso stabilito dalla società, mettendo grande disponibilità ed impegno a disposizione dei nuovi compagni».

«Stiamo dando il massimo, ma mancano ancora tante giornate e quindi dobbiamo restare concentrati» è l'appello di Pioli. «La squadra giocava bene anche quando c'era Davide - sottolinea ancora - ma ci mancava la continuità, anche a causa dei tanti innesti. Ora siamo più squadra, più maturi, sappiamo leggere la partite e soffrire quando è necessario».

La Fiorentina si sta giovando anche di un ritrovato Saponara: «Fino ad un mese fa non aveva questa preparazione fisica. Ora sta bene, anche mentalmente, ed in questo momento ci sta dando delle prestazioni molto buone. Riccardo ha capacità tecniche importanti e sta raggiungendo una maturità completa. L'azzurro? Molto dipende dal suo atteggiamento, in Italia non ci sono tanti giocatori con le sue qualità».

Ancora sulla morte di Astori: «È successo qualcosa molto più grande di noi. Perdere il capitano, il ragazzo con cui parlavo di più, ha creato una situazione dolorosissima e difficile da accettare. I ragazzi, però, sono stati molto bravi. Riconosco in loro una forza che prima forse non riuscivo a comprendere».

Capitolo Var: «Vedo negli arbitri la volontà di avere un approccio alla gara più sereno grazie all'aiuto della tecnologia che può aiutare in caso di errore grave». Chiesa resterà in viola? «Posso solo dire che Federico ha grandi qualità per diventare un giocatore importante per il panorama italiano. Se poi resterà alla Fiorentina io non posso saperlo, me lo auguro».