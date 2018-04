Roma, 7 aprile 2018 - «È una vittoria molto importante soprattutto per la forza della Roma. Abbiamo avuto un ottimo approccio, abbiamo sofferto e siamo stati anche un pò fortunati ma per impegno e dedizione penso che sia un risultato meritato, anche visto il momento che stiamo vivendo». Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo il successo all'Olimpico.

«Dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato molto ma in questo momento - ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport - conta lo spirito che questo gruppo sta tirando fuori. Stiamo facendo più di quanto ci si aspettasse e sapevamo che per vincere qui avremmo dovuto fare qualcosa in più». «Abbiamo vissuto una grande settimana vincendo tutte e tre le gare, ora dobbiamo riposarci per poi ripartire. Sarebbe però riduttivo dire che i risultati derivino solo dallo spirito - ha proseguito Pioli - La società, anche se un pò tardi, mi ha messo in mano giocatori di qualità ma molti dovevano ambientarsi. Ora siamo cresciuti, vogliamo costruire una Fiorentina sempre più forte. La dedica finale per Astori? Davide è sempre con noi. Tutto quello che facciamo lo dedichiamo a lui», ha concluso.