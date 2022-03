Fiorentina, Giani: "Il nuovo logo? Mi piace e quella V richiama l'identità viola"

Firenze, 31 marzo 2022 - "Il nuovo logo, mi piace. La trovo una scelta positiva, ricordando che il giglio della Fiorentina è già cambiato 21 volte in 96 anni di storia, qui non si tratta di cambiare il simbolo di Firenze del giglio rosso in campo bianco che esiste dalla Costituzione di Primo Popolo del 20 ottobre 1250".

Oltre che politico, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è anche uno storico e un grande tifoso viola e interviene nella polemica sul "nuovo" logo presentato dalla società viola, che poi del tutto nuovo non è visto che il giglio si ispira a quello utilizzato dalla Fiorentina dal 1957 al 1967.

La convince questa operazione?

"Sì', mi piace ha un bel design. E bisogna pensare che siamo di fronte a un fatto fisiologico"

In che senso?

"Nel senso che non è che si sia modificato uno stemma araldico. Come ho già detto il giglio della Fiorentina è cambiato già 21 volte ed è normale che, nel corso di quasi un secolo, il logo cambi, venga ritoccato, modernizzato".

Quella V nel logo le piace?

"Sì perché è un richiamo alla nostra identità. Accanto al nome Fiorentina, in Italia e nel mondo siamo conosciuti come i viola, è un elemento distintivo della squadra. Infatti, giusto 20 anni fa, quando ero vicepresidente e cofondatore della Florentia Viola insieme al sindaco Domenici, dopo il fallimento della società, non potendo utilizzare il nome Fiorentina scegliemmo proprio Florentia Viola".

Come valuta le critiche alla società?

"Mi dispiacciono, sinceramente vedo che la società si sta mettendo di impegno. Mi pareva che questa proprietà avesse creato un nuovo feeling con i tifosi. Spero si possa ritrovare un clima sereno, la situazione fa sperare bene, la squadra sta facendo un salto di qualità, a fine anno ci sarà il Viola Park. Per ottenere i risultati, però, occorre serenità".

D'altronde, però, non saremmo a Firenze se non ci si dividesse

"Esatto. E' stato così anche per il giglio. I ghibellini utilizzavano quello bianco in campo rosso, poi i guelfi ribaltarono i colori. Come dice Dante "per division fatto vermiglio".