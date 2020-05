Firenze, 2 maggio 2020 - Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per tutto lo sport toscano e in particolare per la Fiorentina. In attesa di capire quando effettivamente il club viola potrà tornare al lavoro al centro sportivo (se il 18 maggio, come previsto nel nuovo Dpcm, oppure prima), la regione Toscana potrebbe ottenere il via libera per anticipare la ripresa delle sedute per le squadre professionistiche a partire da dopodomani, seguendo cioè la strada già tracciata da Emilia Romagna, Lazio e Campania.

Un’idea dell’ex ministro dello sport Luca Lotti che potrebbe dunque permettere a Pezzella e compagni di tornare al lavoro con due settimane di anticipo ma che non convince del tutto il tecnico viola Beppe Iachini: “Dovesse davvero arrivare un'apertura da parte della Regione ci faremo trovare pronti ma a mio avviso sarebbe antipatico che alcune squadre potessero iniziare ad allenarsi mentre altre no - ha raccontato il tecnico, in riferimento alla sorte che coinvolgerà tra meno di 48 ore Spal, Sassuolo, Parma, Bologna, Lazio, Roma e Napoli - Dobbiamo rispettare anche quelli che non potranno farlo, come le società del nord che hanno avuto problemi per il coronavirus. Quando si ripartirà, sarà giusto farlo tutti insieme”.

Non è un caso infatti che la Fiorentina, qualora la Toscana realmente decidesse di anticipare le sedute per i club professionisti all’inizio della prossima settimana, potrebbe aspettare di conoscere i dettagli del protocollo della Federazione per non incorrere nel rischio di responsabilità penali.

In particolare, non è ancora chiaro quello che sarà l’iter che dovranno seguire i calciatori che hanno contratto il coronavirus e quello che dovrà essere il percorso che riguarderà quanti, tra gli atleti, dovessero essere infettati nelle prossime settimane: “Siamo in attesa di avere notizie certe, ogni giorno le cose cambiano - ha aggiunto l’allenatore viola ai microfoni di Radio 1 - Ormai c’è voglia di riprendere ma aspettiamo quelli che saranno input in arrivo dal Governo".

"I ragazzi che hanno contratto il Covid-19 si sono rimessi al meglio ma prima di riprendere le attività saranno necessari ulteriori esami - ha spiegato il tecnico, sollevando poi alcune perplessità sulle norme in vista della ripresa: “Avevamo capito che i calciatori che avevano avuto il virus avrebbero dovuto rispettare determinate misure di sicurezza. Vedremo cosa ci dirà la Figc perché sarà obbligatorio tenere di conto che potremmo dover giocare col caldo, disputando magari tre gare a settimana".