Firenze, 16 marzo 2018 - Un momento che resta molto delicato. La Fiorentina prova a ripartire dopo la tragedia di Davide Astori. L'assenza del capitano è pesante, si sente ovunque e il gruppo non può non risentirne. Ma i giocatori cercano di rialzare la testa anche e soprattutto in memoria del loro compagno di squadra e amico che non c'è più. Anche Andrea Della Valle capisce che è il momento di stare vicino al team.

E ha quindi seguito la squadra negli allenamenti al Franchi di venerdì 16 marzo. Domenica alle 15 la sfida in trasferta a Torino. Sarà un'altra occasione per ricordare Davide Astori insieme a una tifoseria, quella granata, gemellata con quella viola. La squadra di Pioli partirà per Torino nel pomeriggio di sabato. E Della Valle assisterà anche alla rifinitura prima del viaggio in Piemonte. La seduta di allenamento di venerdì è stata incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche, alternate a lavoro fisico fra terreno di gioco e palestra e conclusa da una partitella a ranghi misti su campo ridotto.

Rosa al completo per il tecnico viola, compreso il difensore Nikola Milenkovic che domenica scorsa aveva abbandonato il campo anticipatamente per un affaticamento muscolare. Per quanto riguarda il probabile 11 anti-Torino, avanza la sua candidatura per essere confermato titolare il trequartista Riccardo Saponara. Per il resto ritorno da titolare di Laurini come terzino destro e spostamento di Benassi in zona esterna sulla trequarti, con Simeone unica punta. Ha seguito dal vivo all'allenamento pomeridiano dei viola il patron gigliato, Andrea Della Valle, che sara' spettatore anche della seduta di rifinitura in programma domattina.

Probabile formazione (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Badelj; Benassi, Saponara, Chiesa; Simeone.

QUI TORINO - In vista della sfida con i viola Mazzarri sta recuperando man mano i giocatori che si erano dovuti fermare per infortuni vari. Dopo Niang, oggi sono rientrati nei ranghi sia Bonifazi che Obi, i quali hanno ripreso ad allenarsi a pieno regime insieme al resto della squadra granata. Restano invece ancora indisponibili Molinaro e Lyanco. Rispetto all'ultima gara persa all'Olimpico contro la Roma, Mazzarri ritrovera' anche Burdisso: l'ex interista tornera' al centro della difesa al fianco di Nkoulou dopo aver scontato il proprio turno di squalifica contro i giallorossi. Domani al Filadelfia Mazzarri guidera' la rifinitura prima della gara coi viola.

Probabile formazione (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Ansaldi; Acquah, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Berenguer.