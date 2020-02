Firenze, 29 febbraio 2020 - Il calcio toscano e fiorentino non si ferma. Tutti in campo regolarmente questo fine settimana seguendo le direttive del presidente Paolo Mangini. Il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti ufficializza infatti che l’attività in programma, sia regionale che provinciale, si svolgerà senza problemi. Squadre quindi in campo nei campionati dilettantistici di calcio di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria, nei campionati giovanili regionali Juniores, Allievi e Giovanissimi che scendono in campo sia sabato che domenica.

E anche l’attività giovanile prosegue a pieno ritmo seguendo i calendari delle varie delegazioni provinciali. L’emergenza Coronavirus non colpisce il calcio minore e soltanto qualora, nel frattempo, venissero adottati da parte delle amministrazioni Comunali provvedimenti di chiusura impianti o emanate disposizioni restrittive dagli enti regionali, il Comitato ne prenderà atto ma circoscritto al luogo.

Francesco Querusti