Firenze, 13 luglio 2018 - "Sono felicissimo di essere qua, forza viola". Lo ha detto il difensore gigliato, Federico Ceccherini, poco istanti prima di svolgere una parte delle visite mediche all'istituto 'Fanfani' di Firenze. L'ex calciatore del Crotone dovrebbe completare in giornata i controlli sanitario-sportivi e raggiungere poi, nel pomeriggio, Moena in Val di Fassa, sede del ritiro della Fiorentina.

"Voglio ringraziare tutto il Crotone per questi due anni, mi avete fatto sentire importante, in famiglia. Siamo caduti tante volte ma ogni caduta è stata solo un pretesto per rialzarsi più forti di prima". Lo ha scritto Ceccherini sul suo profilo ufficiale Instagram. "Adesso per me inizia una nuova grande avventura - ha aggiunto Ceccherini -, sono onorato ed emozionato di vestire una maglia importante come quella della Fiorentina.Non vedo l'ora di iniziare! Forza Viola".