Bergamo, 25 aprile 2019 - La Fiorentina scende in campo a Bergamo (fischio d'inizio alle 20.45) in quella che è la partita più importante della stagione, sperando di doverne giocare una ancora più importante il 15 maggio. Si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, con i bergamaschi favoriti in virtù del 3-3 dell'andata che obbliga i viola a vincere o a un improbabile pareggio da 4-4 in su per accedere alla finale.

A rendere ancora più difficile il compito dei viola c'è il fatto che la squadra nerazzurra è la più in forma del campionato. L'impresa dei viola, però, non è impossibile e la squadra di Montella (apparsa brillante nella sfortunata trasferta di Torino contro la Juve) è decisa a giocarsi la qualificazione fino all''ultimo. Il popolo viola ci crede e sono oltre duemila i tifosi che sono partiti con ogni mezzo per Bergamo per assistere alla partita.

Intanto, il patron Diego Della Valle ha visitato la squadra viola in ritiro. Il proprietario viola ha parlato con i giocatori e li ha incoraggiati per la sfida, dopodiché è ripartito. È rimasto invece il fratello Andrea, già a fianco della squadra dalla sera di mercoledì in attesa di recarsi allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' per seguire la partita.

Chi riuscirà a prevalere, tra Atalanta e Fiorentina, sfiderà in finale la Lazio che ha battuto il Milan nell'altra semifinale.

Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico viola Vincenzo Montella dovrebbe proporre un 3-5-2 con Muriel e Chiesa in attacco e Mirallas più indietro sulla linea dei centrocampisti. Dall'altra parte fa paura il triidente Ilicic-Gomez-Zapata.

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-5-2) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Chiesa, Muriel. Allenatore: Montella

© Riproduzione riservata