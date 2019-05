Firenze, 20 maggio 2019 - Il teatro delle feste bianconere è da qualche tempo sempre quello: l'Officina Grandi Riparazioni, ex sito industriale torinese convertito a locale di grido. Andrea Barzagli da Fiesole e la Juventus hanno festeggiato lì l'ultimo atto della carriera del difensore toscano, che chiude con un palmares di primo livello. La Coppa del Mondo, le Coppe Italia, ma soprattutto il filotto di scudetti proprio con la Juventus.

Nessuno è profeta in patria: questo è un classico. E Barzagli, pur nato in terra puramente viola, ha trovato fortuna altrove. Anche se il suo inizio, tra Cattolica Virtus e Rondinella, fu come accade per molti bambini fiorentini in queste squadre, da sempre sinonimo di grande settore giovanile. Sono anni importanti. Andrea viene seguito dal padre Saverio e dalla mamma Anna che lo incoraggiano e che, negli anni, non hanno smesso di seguirlo anche in Europa, anche negli anni alla Juventus. Una brevissima parentesi alla Pistoiese, poi via verso altri lidi, lontano dalla Toscana, a cominciare dal Palermo.

Quando ormai, a trent'anni, sembrava che la sua carriera andasse verso una tranquilla chiusura, ci fu la chiamata della Juventus. Neanche Andrea Barzagli avrebbe mai immaginato che anni prestigiosi lo attendessero, inserito come è stato nella famosa Bbc, la Barzagli-Bonucci Chiellini, difesa a tre diventata proverbiale. Ma ci sarà tempo per lui per elaborare tutte le tappe della sua carriera.

Nella serata di domenica, dopo Juventus-Atalanta 1-1, in cui ha giocato da titolare per la passerella finale davanti ai tifosi, il giocatore ha invitato parenti e amici alla grande festa. C'era la squadra della Juventus al completo. E poi, da Pogba a Llorente a Buffon, anche diversi ex bianconeri. Tra gli altri, Angelo Alessio, già vice allenatore di Antonio Conte anche nell'avventura del tecnico leccese al Chelsea.

Una giornata intensa per la famiglia Barzagli. La moglie Maddalena Nullo, con i piccoli Camilla e Mattia, ha organizzato a livello logistico il "Barza Day": diversi i parenti e gli amici arrivati dalla Toscana per l'occasione, come testimoniano le storie su Instagram.

L'entourage ha addirittura preparato un lungo striscione, srotolato davanti allo Stadium: "#Bandabarzagli". Dopo la partita, appunto la festa. Barzagli, in abito blu con camicia fantasia, è stato il grande protagonista. Decine di selfie per lui, che certo non è un amante dello scatto con il cellulare: negli anni, uno dei siparietti più gettonati dai tifosi nelle storie su Instagram è stato infatti quello con Dybala, suo grande amico, che nei momenti meno opportuni lo riprendeva con lo smartphone suscitando le ire del difensore.

C'è un futuro da dirigente sportivo o allenatore adesso per Barzagli? Le voci portano a questo, anche se in queste ore radio-mercato lo ha dato vicino sia all'Inter che alla stessa Juve per un ruolo dirigenziale o tecnico. Vedremo cosa accadrà, di certo c'è che Barzagli ha sviluppato in questi anni capacità imprenditoriali, in particolare nel campo del vino, sua grande passione.

E' quindi diventato socio di una azienda agricola siciliana di Messina, Le Case Matte, che per diversi anni ha ottenuto i tre bicchieri del Gambero Rosso. Adesso per Barzagli comincia una nuova vita.

f.m.