Calcio donne, le Viola fermano il Milan alla poule scudetto

Entusiasmo dopo un gol delle viola

Milano, 26 marzo 2023 – Nella seconda giornata di “poule scudetto e salvezza” Milan e Fiorentina pareggiano 3-3. Il big match fra rossonere e viola al "Puma House of Football" si sblocca dopo appena 4': cross di Arnadotti dalla destra e inserimento perfetto dell'ex viola Vigilucci, che con un pallonetto al volo batte Baldi tra i pali e sigla il suo terzo gol in questo campionato. Le toscane accusano il colpo e al 21' incassano la rete del raddoppio: pasticcio in difesa di Cafferata, Asllani ruba palla e non sbaglia col sinistro, realizzando la nona marcatura nella Serie A in corso. Al 69' le ospiti accorciano le distanze. Soffia atterra Catena nella propria area piccola e l'arbitro concede calcio di rigore alle viola.

Dal dischetto trasforma Vero Boquete, altra ex del match. Il Milan reagisce subito e cinque minuti dopo guadagna, dopo l'ingenuità di Jackmon (subentrata all'infortunata Tucceri) su Thomas, il penalty che trasforma Piemonte e che porta le rossonere sul 3-1. La squadra di Panico non si perde d'animo: all'88' si porta sul 2-3 con Hammarlund, che approfitta dell'incertezza difensiva di Giuliani e Fusetti, al 94' invece il tocco di mano di Nouwen porta il direttore di gara ad assegnare il secondo calcio di rigore alla formazione toscana che Boquete realizza.

Al triplice fischio è 3-3, con un'occasione sfumata per entrambe le squadre, appaiate a 35 punti con l'Inter, a -11 dalla Juventus.

POULE SCUDETTO

Inter - Juventus 1-3

Milan - Fiorentina 3-3

Riposa: Roma

CLASSIFICA: Roma 51 punti; Juventus 46; Inter, Milan, Fiorentina 35.

Sorride invece, nel match valido per la seconda giornata di Poule Salvezza, il Sassuolo di Piovani, che batte un ottimo Parma in trasferta e resta primo a +6 sulle inseguitrici nella mini classifica tra le ultime cinque uscite dalla Regular Season. Al "Tardini", le padrone di casa si fanno parare due rigore da Kresche (prima Lazaro e poi Martinovic) e al 76' la subentrata Tomaselli raccoglie l'assist di Clelland e firma l'1-0 per le neroverdi, nonché la 200esima rete del Sassuolo nel massimo campionato.

POULE RETROCESSIONE

Parma - Sassuolo 0-1

Sampdoria - Como 1-1

Riposa: Pomigliano

CLASSIFICA: Sassuolo 23 punti; Pomigliano 17; Parma 13; Como 12; Sampdoria 11.