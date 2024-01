Calcio: coppa Italia e coppa Toscana. Antella 99 in semifinale. Il Chianti Nord corre

Nella gara dei quarti di Coppa Italia di Promozione, l’Antella 99 supera per 2-0 il Fiesole del tecnico Selvaggi e va in semifinale. Protagonista Dario Santucci (doppietta).

Il Chianti Nord e l’Albacarraia sono le semifinaliste fiorentine della Coppa Toscana di Prima Categoria. Il Chianti Nord ha superato il Bibbiena in trasferta dopo i calci di rigore: allo "Zavagli", dopo 120’ conclusi sullo 0-0, la squadra allenata da Michelacci si è imposta per 3-2 dal dischetto. L’Albacarraia di mister Pugliese, invece, ha battuto in casa per 3-1 i pistoiesi dell’Unione Tempio Chiazzano, grazie alle reti segnate nel primo tempo da Mbengue e da Mattolini e nella ripresa da Gori. Le altre due qualificate sono i pisani del San Giuliano e i senesi dell’Atletico Piancastagnaio. Definite anche le quattro semifinaliste della Coppa Fringuelli di Terza Categoria. Hanno superato i quarti di finale il Vaglia, che in casa ha battuto per 4-1 il San Lorenzo Campi Giovani; la Sandro Vignini Vicchio, che ha espugnato per 5-2 il campo del Carbonile, al "Bresci" di Rufina; la Sales (capolista del Girone B), che si è imposta per 2-1 in trasferta a San Vincenzo a Torri; e La Lanterna di Lastra a Signa (capolista del Girone A), che ha vinto per 2-1 sul campo del Calasanzio.