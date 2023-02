Cabralone punta il Verona Calcoli dopo il turn over

Un calcolo tira l’altro e dopo lo studio organizzativoambientale per il viaggione scomodo in Turchia per l’andata degli ottavi di Conference (9 marzo) la Fiorentina è concentrata sul trasferimento più breve a Verona (lunedì posticipo di campionato, ore 18.30).

Otto punti la separano dal terz’ultimo posto dal quale i veneti vorrebbhero traslocare e la missione principale della Fiorentina sarà quella di non complicarsi la vita in quella che sembra obiettivamente una competizione senza obiettivi sensibili. In altre parole: stabilito che risalire verso posizioni medioalte sarà complicatissimo _ al limite del sogno _ l’impegno in serie A non deve diventare un impiccio in termini di preoccupazioni. Per cui: come minimo mantenere le distanze.

Con quale formazione? La rotazione nella partita di ritorno contro lo Sporting è stata ampia ma non totale, qualcuno rischia di essere abbastanza spremuto (Gonzalez?) e come al solito resta il dubbio del centravanti. Cabral nelle ultime tre partite ha spedito 4 telegrammi confortanti (doppietta contro lo Sporting Braga all’andata e un gol al ritorno, in mezzo anche il gol del pareggio contro l’Empoli) e anche Jovic se l’è cavata con una doppietta nella partita di andata in Portogallo. Resta il fatto che Cabral in questo momento sembra più in forma, quindi a rigor di logica lunedì pomeriggio dovrebbe cominciare lui da titolare; Italiano però ha abituato tutti alle sorprese, sicché chi lo sa.

Una buona notizia dopo la qualificazione agli ottavi di Conference League è arrivata anche dal clima di "complicità" fra i due attaccanti: Jovic è rimasto in panchina, ma più di ogni altro compagno ha festeggiato la rete messa a segno da Cabral; in effetti era balzato in campo anche dopo la deviazione che aveva sorpreso il portiere del Braga (poi resa inutile dal flop della goal line technology). Quindi, comunque vada sarà un successo, almeno per quanto riguarda i rapporti interni dentro al gruppo. E in un momento in cui bisogna recuperare identità, non è poco.

Angelo Giorgetti