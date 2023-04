Cabral, cuore viola Mille buoni motivi per innamorarsi di lui

Un altro gol (e siamo a 15 in stagione) grazie a un rigore tirato con freddezza, al termine di un’altra prestazione da applausi per un giocatore che si è confermato altro rispetto a quello fragile e impacciato visto lo scorso anno a Firenze. Un giocatore entrato ora prepotentemente nel cuore della gente gigliata senza se e senza ma.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché sembra il centravanti ideale di una squadra che vuole essere a misura d’uomo.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché ogni volta che segna ha gli occhi felici e semplici di un ragazzino che fa gol fra le panchine del parco.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché lui con i ragazzini fra le panchine del parco ci si ferma a giocare e non li ignora come farebbe la maggior parte dei suoi colleghi.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché gli eccessi, i privilegi e le vanità del pallone non lo hanno instupidito. Qualcuno vuole bene a Cabral perché è l’altra faccia del pianeta Balotelli.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché alcuni suoi gol (come quello lo scorso anno al Napoli o quest’anno al Monza) hanno il fragore dell’oceano, la potenza della Grande Berta e la bellezza del panorama da piazzale Michelangelo.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché la maggior parte dei suoi gol concede poco all’estetica ma quando la butti dentro è sempre una bellezza.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché se lo aspettava così.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché non se lo aspettava così.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché comunque se lo aspettasse oggi non sta facendo rimpiangere chi se n’è andato in Piemonte a cercare gloria effimera e denari.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché quando era diventato il terzo nella gerarchie delle punte dietro a Jovic e Kouamé non ha mai detto una parola di troppo o fatto un gesto di stizza.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché quando segna Jovic lui è il primo a correre in campo per abbracciarlo.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché hai come l’idea che il ditino al naso per zittire la propria tifoseria non lo metterà mai.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché con i suoi gol zittisce spesso gli avversari.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché quando mima il ricorso al var dopo un gol, ha l’ironia e il senso di appartenenza di un brasiliano d’Oltrarno.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché Firenze l’ha capita più lui in pochi mesi di qualche ipotetico campioncino cresciuto per anni nelle giovanili viola.

Qualcuno vuole bene a Cabral anche per fare rabbia a chi c’era prima di lui.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché lui sembra non farsi sfiorare minimamente dal concetto di "rabbia".

Qualcuno vuole bene a Cabral perché è convinto che con i suoi gol possa finalmente riportare la Fiorentina a vincere qualcosa dopo 21 anni.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché i centravanti da sempre alimentano i sogni.

Qualcuno vuole bene a Cabral perché non c’è dimensione più adatta di quella del sogno che possa fare al caso dei tifosi viola.