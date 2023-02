Brekalo si scalda, Sottil sorride E Italiano riscopre l’abbondanza

Che la batteria degli esterni offensivi sia fondamentale nel gioco di Vincenzo Italiano è un dato di fatto. Le difficoltà sotto porta di questa stagione si spiegano non solo con la sterilità di Jovic e Cabral, ma anche con la poca incisività delle ‘frecce’ dell’attacco viola. La prima parte di stagione da questo punto di vista è stata significativa (in negativo). Gli esperimenti estivi di Italiano - purissimo 4-3-3 con Gonzalez e Sottil titolari - si sono dissolti di fronte alle difficoltà fisiche dei due interpreti principali. Noti gli acciacchi di Nico, così come i problemi alla schiena di Riccardo.

Italiano ha dovuto cambiare rotta dal punto di vista tattico quando ancora non era terminato nemmeno il mese di settembre, segno che qualcosa non andava. Ed infatti la Fiorentina faceva una fatica tremenda a segnare. Perché di fatto si è dovuto adattare nel ruolo Kouame (con buoni spunti, fortunatamente) e Ikoné si è mostrato per niente lucido nei sedici metri finali. A loro si aggiungeva ‘solo’ un Riccardo Saponara a corrente alternata. Da lì l’idea di alzare un centrocampista vicino alla punta per provare ad essere più imprevedibili e pericolosi.

Adesso però il vento sta di nuovo cambiando. Questo perché gli esterni stanno tornando. Gonzalez ha ritrovato condizione e fiducia (oltre che feeling con la piazza), Ikoné ha dato qualche segnale di risveglio e Saponara ha alzato il livello delle prestazioni. Ancora troppo poco per curare i mali della Fiorentina. Ed allora ecco altre due possibili medicine, quelle che Italiano spera siano risolutive. Brekalo e Sottil sono i due uomini che possono (di nuovo) cambiare il volto della Fiorentina. Magari non nel giro di pochi giorni, ma in casa viola tutti sono convinti di averli in buona condizione entro breve. Brekalo punta senza mezzi termini il Braga, Sottil avrà bisogno di qualche allenamento in più con la squadra, ma ha talmente voglia di tornare in campo che pian piano gli sarà data la possibilità di rientrare nelle rotazioni. Doveva essere l’anno della consacrazione, partito pure bene e poi complicatosi all’improvviso. La Nazionale era nell’aria, le prestazioni c’erano. Serve riprendere quel discorso lì interrotto a settembre. Brekalo invece deve solo trovare minuti e feeling con i compagni. Le ‘frecce’ adesso ci sono tutte, la speranza di Italiano (e dei tifosi) è che bastino per curare il mal di gol della Fiorentina.

Alessandro Latini