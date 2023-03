Botta e risposta, succede tutto in un minuto

FIORENTINA

1

SASSUOLO

1

FIORENTINA: Martinelli; Comuzzo, Krastev (68’ Gentile), Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Falconi (68’ Vitolo), Favasuli (83’ Vigani); Toci (83’ Sene), Distefano. All. Aquilani.

SASSUOLO: Zacchi; Martini (63’ Zaknic), Miranda, Cannavaro, Pieragnolo; Abubakar (88’ Baldari), Casolari, Leone (71’ Gori); Bruno, D’Andrea (63’ Kumi); Russo (88’ Foresta). All. Bigica.

Reti: 10’ Kayode, 11’ D’Andrea.

È bastato un minuto scarso di gioco per inchiodare sul punteggio di 1-1 la sfida tra Fiorentina e Sassuolo Primavera. La gara del Torrini di Sesto Fiorentino, seguita in tribuna da Commisso, è stata infatti decisa su un doppio ribaltamento di fronte tra il 10’ e l’11’ del primo tempo, con il gol del vantaggio dei padroni di casa arrivato grazie a un’incursione rifinita da Kayode e l’immediato pareggio ospite propiziato da D’Andrea, abile a sfruttare in piena area di rigore un clamoroso liscio di Favasuli che ha spalancato le porte alla più facile delle reti.

Nel mezzo una gara sporca, tatticamente molto ben organizzata dal tecnico dei neroverdi Bigica (grande ex) e in cui le uniche emozioni sono state quelle che la Fiorentina ha provato a creare nel corso della ripresa: prima con un colpo di testa di Comuzzodi poco alto e poi con un prodigioso intervento tra i pali del portiere emiliano Zacchi, bravo a superarsi su uno stacco aereo di Gentile. Con questo risultato i viola (adesso terzi) restano in zona playoff e salgono a 39 punti, a tre lunghezze dal primo posto del Lecce (che però ha una gara in meno). Nel prossimo turno di campionato, lunedì 13, Toci e compagni saranno impegnati a Verona.

Andrea Giannattasio