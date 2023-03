Bonaventura realista "Una gara per volta"

Bonaventura si tiene stretto il passaggio del turno e quasi sottovoce, più a se stesso che all’esterno prova a stemperare l’inevitabile pressione che arriva sempre dopo prestazioni del genere. Troppo esperto Jack per cadere nel tranello e ai media del club viola infatti dice: "Non dobbiamo caricarci di troppa responsabilità, affrontando le partite una alla volta. Dobbiamo dare il nostro meglio e fare prestazioni. Siamo in un’ottima condizione e possiamo dare fastidio a tutti. La Conference è una competizione difficile, in trasferta trovi sempre campi duri. Qui lo stadio era pieno, la tifoseria ha spinto la squadra e nel terreno il pallone non rimbalzava neanche bene".

Gi. Mar.