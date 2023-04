Bonaventura out Torna Amrabat Cambi in attacco

Prove tecniche di ritorno alla vittoria. Archiviata la gioia per la qualificazione alla finale di Coppa Italia, la Fiorentina è pronta a rituffarsi in campionato e l’obiettivo è quello di centrare un successo che, tra Conference e trofeo nazionale, manca ormai dall’andata della sfida contro il Lech Poznan.

Per questo che Italiano

ha intenzione di dosare

al meglio le forze a sua disposizione per far arrivare all’appuntamento contro il Doria la miglior formazione possibile. Nella quale sarà ancora assente Bonaventura, che si accomoderà in tribuna mentre, in panchina, ci saranno altri "titolari" pronti a essere impiegati nel prossimo ciclo di gare. Davanti a Terracciano, dunque, spazio alla consueta linea a quattro formata da Dodo e Biraghi sulle fasce con due cambi al centro, ovvero Martinez Quarta e Ranieri, con quest’ultimo che ha avuto un ottimo impatto contro la Cremonese. In mediana è scontato il ritorno nell’undici di partenza di Amrabat che potrebbe far coppia con Castrovilli (per Mandragora si tratterebbe della prima panchina dopo undici sfide consecutive da titolare) mentre sulla trequarti sono probabili alcuni avvicendamenti, con Kouame e Sottil favoriti sugli esterni e il solito Barak al centro. Davanti, infine, dubbio tra Jovic e Cabral, con il serbo che pare in leggero vantaggio.

Andrea Giannattasio