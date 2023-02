Testa a testa in vetta alla classifica della "Scarpa d’Oro Mugellana". La graduatoria adesso è guidata da Parrini del Luco, che con la rete realizzata contro l’Affrico domenica scorsa si è portato a 16,20 punti, scavalcando Curraj del San Godenzo a quota 16. L’attaccante della squadra capolista in Seconda Categoria era balzato in vetta segnando sei reti in soli tre giorni (con le triplette contro Caldine e Santa Brigida nel recupero). Al terzo posto con 12,80 punti Bruni: l’attaccante della Fortis Juventus, a lungo in testa alla classifica, non segna da qualche settimana e non muoverà la classifica anche nelle prossime due giornate, che salterà per squalifica. Grande protagonista nelle prime posizioni il San Godenzo, che ha due giocatori nei primi quattro e quattro nei primi dodici: Curraj, Zepponi, Roselli e Vallaj hanno segnato un totale di 45 gol. La ventesima edizione del trofeo assegnato da Radio Mugello premia i bomber delle squadre dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, assegnando un diverso coefficiente alle varie categorie.