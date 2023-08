Bocce. Memorial Gosi e Coppa Sbrilli Un doppio impegno di livello

Week end ad alto livello alla Bocciofila Scandiccese, con oltre 450 atleti iscritti. Oggi e domani saranno due giorni di gare nazionali molto importanti, al bocciodromo comunale di Scandicci, in via di Scandicci Alto. Tutti gli appassionati di bocce si apprestano a vivere con molto entusiasmo un evento all’insegna dello sport e del sano agonismo. Infatti le manifestazioni possono vantare storicità e un numero record di partecipanti, provenienti da tutta Italia, in due competizioni nazionali: si gioca ai bocciodromi di Firenze, Prato, Arezzo e Pistoia, con Scandicci campo principale per le finali.

Le due gare in programma oggi e domani, avranno inizio con le fasi eliminatorie dalle ore 9. Oggi Il memorial Filippo Gosi: gara nazionale specialità individuale, alla quale partecipano ben 160 atleti di 53 diverse società sportive provenienti da 25 province, 9 regioni. Domani 63° Coppa Maio Sbrilli: gara nazionale specialità terna, alla quale partecipano ben 297 atleti di 52 diverse società provenienti da 21 province, 7 regioni. L’ ingresso è sempre gratuito nello spirito del vero sport dilettantistico e le fasi finali di entrambi gli eventi saranno trasmesse con diretta Youtube sulla pagina Fabio Donati video bocce.

Da ricordare che al bocciodromo Tamiro Martelli di Scandicci si è da poco concluso il 2° Memorial Paolo Iserani, gara regionale individuale per 112 iscritti organizzata da Scandiccese e Bocciofila IL 45. La gara ha visto la vittoria di Patrizio Palombo della Bocciofila IL 45, già compagno di Paolo Iserani con il quale è stato protagonista di molti successi, tra cui il Trofeo Sbrilli. Nella finale Palombo ha superato Niko Bassi. Direttore di gara Francesco Stabile. Alla premiazione Donatella e Jessica, moglie e figlia di Paolo, il presidente Stefano Iserani, insieme ai consiglieri Alessandro Desii, Alessandro Giachetti, Massimo Gramigni e Simone Mocarelli.

F. Que.