Bocce, che spettacolo al memorial "Iserani" Palombo (team ’Il 45’) firma la finale contro Bassi

Al bocciodromo Tamiro Martelli di Scandicci si è disputato il 2° Memorial Paolo Iserani, gara regionale individuale per 112 iscritti organizzata dalla Scandiccese in collaborazione con la Bocciofila IL 45. La gara ha visto la vittoria finale di Patrizio Palombo della Bocciofila IL 45, già compagno di Paolo Iserani con il quale si è reso protagonista di molti successi, tra cui il prestigioso Trofeo Sbrilli. Nella finale Palombo ha superato Niko Bassi, giocatore molto quotato. Direttore di gara è stato Francesco Stabile. Presenti alla premiazione Donatella e Jessica, moglie e figlia di Paolo, il presidente della Scandiccese Stefano Iserani, insieme ai consiglieri Alessandro Desii, Alessandro Giachetti, Massimo Gramigni e Simone Mocarelli figure indispensabili per la riuscita della manifestazione.

Prossimi appuntamenti alla Bocciofila Scandiccese, per l’ultimo fine settimana di agosto, con la gara nazionale intitolata a Filippo Gosi vicepresidente della società di Scandicci prematuramente scomparso nel 2021 e la 63a edizione della Coppa Mario Sbrilli, gara nazionale a terne di grande interesse e valore nel mondo delle bocce.

F. Que.