Bisonte, serata no La serie positiva finisce a Perugia

BARTOCCINI PG

3

IL BISONTE FIRENZE

1

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Provaroni, Avenia, Polder 7, Gardini 4, Gałkowska 17, Rumori (L2) ne, Santos 6, Armini (L1), Guerra 10, Galić ne, Garcia, Nwakalor L. 6, Lazic 21. All. Bertini.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 3, Sylves 4, Herbots 15, Lotti ne, Guiducci, Van Gestel 3, Panetoni (L1), Knollema 8, Adelusi 1, Graziani 3, Nwakalor S. 16, Lapini (L2) ne, Kosareva ne, Malinov 5. All. Parisi.

Arbitri: Piana – Frapiccini.

Parziali: 25-15, 27-25, 17-25, 25-20.

Note: durata set 23’, 35’, 23’, 31’; muri punto: Perugia 10, Il Bisonte 11; ace: Perugia 5, Il Bisonte 1.

Si interrompe sul più bello la striscia di sette partite consecutive a punti per Il Bisonte: la squadra di coach Parisi incappa nella più brutta serata del girone di ritorno, e deve arrendersi a una Perugia concreta, che ha trovato in Lazic (21 punti col 45% in attacco) la meritata MVP del match. "Era una partita dalla quale ci aspettavamo di più - ammette coach Parisi - Adesso bisogna reagire e offrire una prestazione molto più determinata a Casalmaggiore".