Biraghi si sbilancia: "Alziamo l’asticella in campionato"

La serata esaltante della Fiorentina la racconta anche il capitano, Cristiano Biraghi: "Abbiamo fatto una bella gara, il massimo che potevamo chiedere. Ci portiamo via il risultato e la prestazione. Le critiche per i cross? Sono abituato, ho una forza mentale esagerata e me le faccio scivolare via. A volte faccio bene, altre meno. Dobbiamo alzare l’asticella anche in campionato".

Gli attaccanti si sono sbloccati: "Conosciamo le loro qualità, gli siamo vicini nei momenti buoni ed in quelli negativi. Sappiamo quello che ci possono dare, fanno parte di una squadra". Ale. Lat.