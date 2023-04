Biraghi bacchetta il direttore di gara Gioia Mandragora

Il primo a prendere la parola è capitan Biraghi. Parla lui per tutti di un arbitraggio che non è piaciuto: "Ci ha fatto innervosire, io per primo. Non deve più capitare perché poi si rovinano le partite. L’arbitro lo lascio giudicare a voi. I falli sono stati fischiati a senso unico e c’era un’espulsione che avrebbe cambiato la partita. In ogni caso era importante andare in semifinale". Gli fa eco Mandragora: "Non abbiamo fatto una buona gara, non l’abbiamo gestita bene ma è importante aver passato il turno. Non sarà una sconfitta a farci perdere la consapevolezza acquisita negli ultimi due mesi".

Ale. La.