Big Business Arc domina al Cesare Meli

L’ippodromo Cesare Meli di Firenze ha presentato come corsa clou del 22° convegno di trotto il Premio Le Nonne del Merlo (montepremi euro 7.700), Tris Nazionale, un handicap che raccoglieva 11 soggetti anziani delle categorie F, E, D distribuite su due nastri a 2020 e 2040 metri. A dominare da saldo leader dalla partenza all’arrivo è stato Big Business Arc, pupillo di Afrim Shmidra e alfiere di Pietro Garofalo, che con 600 metri finali in 43 si imponeva in 1.16.2, respingendo l’insidioso attacco di Arnold Cup con Cosimo Cangelosi. Il solido cuor di leone, Umberto Axe con Romolo Ossani, coglieva la terza moneta in 1.16.5 precedendo gli specialisti Really DL e Bluff dei Greppi. Il rientrante Big Business Arc, sei anni baio oscuro da Re Varenne e Grazie Italia, firmava la sesta vittoria in 35 corse, registrando al betting una quota vincente pari ad euro 3,28. Da ricordare che all’ippodromo fiorentino delle Cascine volge al termine la stagione del trotto e sta entrando in pista il galoppo, che a breve sarà l’indiscusso protagonista.