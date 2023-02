Biella troppo forte Liberi e Forti ko E adesso il derby

LIBERI E FORTI FIRENZE

1

PROCHIMICA V. BIELLA

3

LIBERI E FORTI FIRENZE: Grazia 4, Neri 5, Galli 8, Degli Innocenti 10, Sacchetti 11, Baroncelli 9, Coluccini L., Toccafondo 3, Alberti. All. Pucci.

PROCHIMICA V. BIELLA: Mariottini 6, Gallina 25, El Hajjam 23, Biondi 6, Frascarolo 7, Fornasier 8, Sormani L., Rollini, Huaman, Civallero, Fallarini. All. Marangio Parziali: 18-25, 32-30, 19-25, 19-25.

Biella si conferma forte e la Liberi e Forti si deve arrendere in quattro set. Pronostico rispettato, quindi, considerato che le ospiti sono in piena corsa promozione. A parte l’interminabile secondo set, vinto con l’inusuale parziale di 32-30 dalle padrone di casa, il resto della partita è stato saldamente nelle mani delle atlete di Marangio. Ampio il vantaggio accumulato dalle piemontesi nel primo set, fino al risolutivo 18-25. Più o meno identico, poi, l’andamento della terza e quarta frazione che sono state condotte con autorità dalle biellesi, solo raramente messe in difficoltà dalle rivali.

Una sconfitta che, comunque, non deve essere drammatizzata; ora, massima attenzione al prossimo match, che vedrà la Liberi e Forti gareggiare in trasferta contro l’Unomaglia Valdarninsieme. Un derby molto importante per ambedue i sestetti.

Ma.Fi.