Berardi in copertina, arriva l'album con le figurine degli ex obiettivi della Fiorentina

E’ arrivato in edicola l’album con le figurine degli ex obiettivi. La copertina quest’anno è naturalmente dedicata a Berardi. Ogni anno che passa lui invecchia, il prezzo scende ma l’idea che possa essere molto utile resta viva. Detto questo Berardi era in copertina anche l’anno scorso e, chissà, magari potrebbe esserci anche il prossimo (se la gioca con Vicario) e anche più in là, quando arriverà a parametro zero per la pensione.

Nell’album non manca la sezione vintage, con le figurine di Vidic e Stanic tra le più ricercate. Acquafresca e Rolando Bianchi sono i centravanti top, Paloschi e Giaccherini degli Ikonè che (chi più chi meno) ce l’hanno fatta, Isco l’ex Real sulla scia di Portillo e Jovic, con le dovute differenze, Obiang uno che deve sempre arrivare e chissà perché.

Fermi tutti. Non dimenticate la figurina più ricercata, anche perché in realtà sono due che servono a comporre il giocatore in questione. Due mezzi Marrone fanno un Marrone. Ecco perché il mezzo Marrone vale così tanto. E’ un puzzle. Comunque il futuro è altrove. Il Milan caccia Maldini (un oltraggio al calcio italiano) e lo sostituisce con un algoritmo. In pratica i direttori sportivi e i manager delle società conteranno sempre meno, così come tante altre categorie al tramonto. L’intelligenza artificiale funziona così: Inserisci le opzioni, attaccante che costi il giusto, segni tanto e che, rivenduto alla Juve, smette di segnare. Oppure: due centravanti che segnino quanto uno solo. Insomma, i diesse già contavano il giusto da quando i procuratori hanno preso il potere, adesso dovranno scatenare tutta la fantasia possibile, quella che una macchina faticherebbe a mettere insieme.

Nel frattempo il ritiro estivo si avvicina. E Bagno a Ripoli si traveste da località alpina per non far perdere ai tifosi il giusto della vacanza salutare insieme alla Fiorentina. La funivia che porta alla vetta dell’Ugolino è quasi pronta. Lo skylift che sale a Osteria Nuova anche. Ci sono problemi per la pista di fondo che collega Ponte a Ema a Grassina ma tutto sarà risolto in tempo. In ogni caso è inutile nascondere che il Viola Park sarà un vanto per tutti i tifosi della Fiorentina. E’ la cosa più bella e importante realizzata da questa società. E sarà un vanto anche per Bagno a Ripoli, che diventerà un polo attrattivo di indubbio valore. Questo era giusto ricordarlo.

Dopo di che è giusto ricordare che questi sono i giorni dell’esame di maturità. Molti studenti hanno scelto come traccia una famosa poesia di Pantaleo Manzoni: il 5 maggio. Ricordate? “Ei Salifu. Siccome immobile etc etc” (cit.). Infine: Hit estive e il ritorno degli anni ’80. Spopola di nuovo “Relax” dei Franchi goes ti Hollywood (cit). Let’s dance, allora.