Battuto l’Affrico, Lanciotto sogna Ora gioca per un posto in Eccellenza

LANCIOTTO CAMPI

1

AFFRICO

0

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Mazzanti, Bambi, Andreucci, Di Giusto, Esposito Goretti, Ascolese (74’ Bini), Verdi M., Failli (74’ Afelba), Delli Navelli (60’ Fathou), Algerino (87’ Biondi). All.: Selvaggio.

AFFRICO: Virgili, Liberati, Iania (70’ Chelli), Valoriani (85’ Di gaudio), Longo, Benvenuti, Mecocci (63’ Riccioni), Castellani (86’ Ghaderi), Vecchi, Papini, Centrone. All.: Tognozzi.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Rete: 73’ Failli.

Note: espulso all’88’ per proteste l’allenatore Tognozzi.

San Casciano Val di Pesa – Prosegue la stagione da sogno per il Lanciotto Campi che nella finale play off supera di misura l’Affrico aggiudicandosi il 2° posto del girone B di Promozione. Sul filo dell’equilibrio la gara è filata via senza tante emozioni. Il Lanciotto aveva a suo favore due risultati su tre per il miglior piazzamento di fine campionato nei confronti dell’Affrico. Al 74’ con Failli arriva il gol partita (nella foto). Da una conclusione respinta dalla difesa dell’Affrico, Failli raccoglie e con un tiro di precisione batte Virgili. L’Affrico ha provato a riaprire la gara ma la difesa campigiana è stata perfetta nel chiudere i varchi.

Questi gli altri risultati delle finali play off dei gironi A-C-D per definire le squadre classificate al 2° posto che assieme al Lanciotto Campi disputeranno un quadrangolare per un posto in Eccellenza. Girone A: Larcianese-Pontremolese 1-0. Girone C: Geotermica-Castiglioncello 3-2. Girone D: Sansovino-Torrenieri 2-1.

In virtù di questi risultati le due sfide saranno Lanciotto Campi-Sansovino e Larcianese-Geotermica.

G. Puleri