Barberino Tavarnelle, esame di maturità

Nel campionato di Prima categoria si gioca oggi la quinta giornata (15,30). Nel Girone C tiene banco Barberino Tavarnelle-Csl Prato che offrirà emozioni e spettacolo. In campo allo stadio di Barberino Val d’Elsa con i locali primi. Le altre gare: Albacarraia-Amici Miei, Atletica Castello-Casale Fattoria, Cerbaia-Banti Barberino Mugello, Folgor Calenzano-Ginestra Fiorentina, Gambassi-Sancascianese, Jolo-Nuova Novoli, Quarrata-Isolotto. Le partite del Girone D: Atletico Levane-Castelnuovese, Audace Galluzzo-San Clemente, Bibbiena-Reggello, Cubino-Sporting Arno, Incisa-Chianti Nord, Pratovecchio-San Godenzo (in panchina il nuovo allenatore Coppini), Rignanese-Casellina, Vaggio Piandiscò-Belmonte.

In Seconda categoria c’è Gallianese-Pelago con i locali che puntano in alto affidandosi a Coralli; il Pelago tenta il colpaccio. Le altre gare: Bagno a Ripoli-Sagginale, Firenze Sud-Santa Brigida, Firenzuola-Caldine, Vigor Misericordia Pontassieve-Firenze City, Pian di San Bartolo-Ludus ‘90, Sant’Agata-Molinense. Reconquista-F. Castelfr.nco (18).

F. Que.