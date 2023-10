Barberino a passo di carica. Incisa continua a vincere

Barberino Tavarnelle superstar nella quarta giornata del girone C del campionato di Prima categoria. La formazione allenata da Maurizio Temperini fa suo l’atteso derby vincendo in trasferta per 3-0 sul campo del Cerbaia con reti al 3’ Calosi, 30’ Cubillos e 58’ Guerri. Il Barberino Tavarnelle ha dimostrato di avere un forte organico giocatori e ora guida la classifica con 10 punti appaiati ai pratesi dello Jolo. Partita al di sotto delle aspettative per la formazione locale di mister Sacconi, sia per l’aspetto tecnico che per non essere riuscita a dare concretezza al gioco.

Altra vittoria sempre per 3-0 in trasferta è quella della Sancascianese che passa sul campo degli Amici Miei per 3-0 con reti di Fanfani, Pratesi e Petracchi. Bella prestazione del Calenzano che pareggia 2-2 in trasferta contro i pratesi del Casale Fattoria. Pesanti sconfitte interne per Banti Barberino Mugello 0-3 con lo Jolo e del Novoli superato 1-3 dal Gambassi. Finisce in parità 1-1 fra Isolotto e Castello due squadre con il primario obiettivo della salvezza. Bene l’Albacarraia che vince 3-2 con il Csl Prato. Mattatore della gara è il giocatore Mbengue dell’Albacarraia autore di due reti, l’altra è di Fedi, e migliore in campo.

Nel girone D protagonista è l’Incisa che vince ancora e si conferma capolista passando 2-0 sul campo della Rignanese con Tortoriello uomo gol. Nelle altre partite il Belmonte batte 2-0 il Cubino, con reti di Bini e Olivieri; mentre il San Clemente vince 2-1 contro la Castelnuovese andando a segno con Asoli e Tonielli.

Sfortunato il Chianti Nord che perde in casa 1-0 con il Levane, a decidere è il gol di Parigi. I locali del Chianti Nord sono stati imprecisi sotto la porta avversaria con due grosse occasioni non sfruttate da Calamandrei nel primo tempo e Fiumi nella ripresa, generoso ma senza frutti il forcing finale. Giornata negativa anche per il San Godenzo superato fra le mura amiche 2-1 dal Pian di Scò. Bene lo Sporting Arno che batte per 2-0 il Pratovecchio, con un Papini super. Finisce a reti inviolate la partita più attesa della giornata fra Reggello e Galluzzo, due pretendenti alla vittoria finale che hanno preferito non rischiare e accontentarsi di un punto a testa.

Da ricordare che la prima di ogni girone viene promossa, i play off si disputano fra le formazioni dal secondo al quinto posto, l’ultima retrocede direttamente, e le altre due retrocessioni saranno decise dal regolamento dei play out.

Francesco Querusti