Barak dà le istruzioni

Non parlate di finale ad Antonin Barak. Per arrivare a Praga c’è tempo. Un passo alla volta: "Pensarci oggi non è giusto, è troppo lontana la finale. Adesso c’è il Sivasspor, concentriamoci sulla partita. Faremo di tutto per passare il turno anche se sarà difficile, ma siamo tutti consapevoli di quello che dobbiamo fare". Barak parla da leader nella conferenza stampa pre partita di fianco a Vincenzo Italiano. "Dobbiamo essere bravi ed attenti. Ogni errore lo puoi pagare tantissimo e perdere tutto in queste competizioni: se sbagli un tempo sei fuori. Il Sivasspor è una buona squadra, noi ci siamo preparati bene. Giocheremo con grande rispetto, ma con grande voglia di vincere".

L’ex centrocampista del Verona da qualche settimana è diventato a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina visto il riscatto pagato al Verona: "Non me lo aspettavo, ma sono veramente felice. È nato il mio secondo figlio e qui a Firenze ci stiamo trovando molto bene, questo è l’importante. Volevo solo impegnarmi al massimo, sono contento di aver convinto mister e società. Adesso sono anche più libero mentalmente". Infine una battuta sui tifosi: "Giochiamo per loro, spero siano in tanti a sostenerci".

Alessandro Latini