Baila Dodo, l’esterno diventato Frecciarossa

dall’inviato Riccardo Galli

Dodo balla per novanta minuti. E balla bene. Benissimo. Spinge, salta l’avversario, affronta l’uno contro uno a testa alta. E poi… poi viaggia a mille. Già, la velocità, l’arma in più che gli chiedeva di essere e di diventare Italiano. A Cremona, Dodo è stato un fulmine e gli sono bastati una manciata di minuti per far capire a Ballardini e agli avversari che quella fascia, era la sua fascia.

Niente ostacoli, ancora meno spazi lasciati all’avversario di turno e avanti tutta. Alla brasiliana, alla pendolino (come piace tanto ai sudamericani descrivere chi gioca in quella posizione). Nel suo ballo di Cremona, Dodo, ha fatto salire la squadra in continuazione e in un attimo potevi vederlo prima a dare mano alla difesa, poi già lassù a cercare il pallone giusto per far partire Cabral. La foto più spettacolare rimane forse quella che l’ha visto coinvolto nella manovra da cui è nato il rigore e poi il raddoppio della Fiorentina, ma nel lavoro oscuro dell’esterno brasiliano ci sono state anche una raffica di situazioni che hanno collegato il lavoro dei reparti. E’ finita fra sorrisi e una festa sotto la curva dei tifosi viola presenti allo “Zini”, la serata magica di Dodo, poi l’abbraccio tutto brasiliano con Cabral e Igor, insieme a quello che gli ha consegnato Italiano. Lo ha spremuto per farlo crescere, maturare e raggiungere il livello dove adesso, il sudamericano sembra essere arrivato definitivamente. Balla bene Dodo. E la Fiorentina insieme a lui.