Bagno a Ripoli in ritmo E l’Impruneta brilla

Nel campionato di Seconda categoria girone I la squadra del momento è il Bagno a Ripoli che ha vinto per 3-0 sul campo del Fucecchio 2000 con doppietta di Renzi e gol di Bargagli. Da quattro domeniche il gruppo gialloblù è affidato al nuovo allenatore Filippo Bugli (ex Caldine, San Polo e Belmonte) e ha ottenuto sette punti importanti per risalire la classifica e portarsi fuori dalla zona play out.

"Ho trovato – precisa Bugli – un gruppo motivato e ben preparato. Cercheremo di far bene e trovare il giusto amalgama per centrare l’obiettivo salvezza che è nei programmi della società. Domenica prossima giochiamo in casa col Monterappoli e vogliamo continuare la striscia positiva".

Nell’ultima giornata di campionato molto bene l’Impruneta Tavarnuzze che batte per 3-2 la Sancat con gol di Fusi, Barbieri e Lanfranchi, mentre per la Sancat a segno Filippeschi e Giovannini. Un super CCobra Kai batte per 4-1 l’Atletico Impruneta con tripletta di Lucie Smith e gol di Marra, per l’Impruneta ha segnato Ottimi. La capolista San Gimignano a valanga sulla Florence vincendo 5-1 con quattro reti dell’incontenibile Ghelli. Il Monterappoli prevale per 2-1 sul San Giusto con reti di Cioni e Fontanelli. Finisce in parità per 1-1 tra Sambuca-Grevigiana, con gol dei locali di Bartarelli e Cardinali per gli ospiti. Sagra del gol tra Santa Maria-Aurora Montaione che finisce 6-4 per il Santa Maria. L’Albereta San Salvi conquista un bel pareggio a Santa Croce per 1-1 con gol dei fiorentini di Desii.

In testa alla classifica il San Gimignano è a quota 56 con ben 21 punti di vantaggio sulla seconda che è la sorprendente Albereta San Salvi; seguono Montaione, Grevigiana e Sambuca.

Francesco Querusti