Baby in campo C’è il Cagliari (ore 11) Voglia di record

Prosegue senza sosta il tour de force della Fiorentina Primavera: i baby di Aquilani, sconfitti 2-0 dall’Empoli in trasferta nel turno infrasettimanale tornano in campo questa mattina (ore 11) presso lo stadio Torrini di Sesto, dove ospiteranno il Cagliari. Per i viola – alle prese con la quinta partita negli ultimi sedici giorni – l’obiettivo sarà quello di ottenere la settima vittoria nelle ultime otto sfide casalinghe (l’unico stop è arrivato a fine gennaio contro la Samp) e riprendere il filo con la corsa per i vertici della classifica visto che il primo posto resta distante solo quattro lunghezze.

Andrea Giannattasio