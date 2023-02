Avanti baby viola Basta un gol di Toci Battuto il Cagliari

È bastato un gol di Toci (il 6° stagionale) su assist di Amatucci al 60’ per dare alla Primavera la sua 11esima vittoria in campionato, la settima nelle ultime 8 gare in casa: la punta albanese è stata decisiva nell’1-0 al Cagliari in una gara che ha permesso ai viola di ribadire la candidatura per i playoff scudetto: la Fiorentina è al quarto posto a 35 punti a 4 lunghezze dal Lecce capolista. Nel prossimo turno, 24 febbraio, i viola saranno sul campo del Milan con il dubbio legato alle condizioni di Lucchesi e Krastev, che si sono infortunati ieri nel riscaldamento del match con i sardi.

Andrea Giannattasio