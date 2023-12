Automobilismo

Alessandro La Ferla è il vincitore assoluto del 44° Rally della Fettunta, organizzato dalla Valdelsa Corse con Scuderia Motor Team, che si è disputato sulle strade del Chianti nello scorso fine settimana in condizioni non agevoli, con asfalto viscido e nebbia. Il pilota sancascianese navigato da Giacomo Matteuzzi su Skoda Fabia R5 di Gima, pur al debutto con una vettura di questa categoria, ha portato a termine una gara magistrale inanellando sette scratch consecutivi e aggiudicandosi con padronanza assoluta del mezzo tutte le prove speciali fino all’arrivo di Tavarnelle Val di Pesa dopo un percorso totale di 219,67 chilometri. Al secondo posto a 43"2 un’altra Skoda R5 con a bordo il laziale Vincenzo Massa navigato da Davide Bragaglia, che ha preceduto di 14"5 un altro protagonista annunciato: il 22enne trevigiano Mattia Zanin con Fabio Pizzol su Toyota Yaris Gr 4x4 del programma Ndm–BiAuto. Dopo il Rally di Scandicci è la seconda volta che, sempre grazie a Zanin, la vettura della casa giapponese campione del mondo rally, sale sul podio in Italia ed è successo in entrambi i casi su strade in provincia di Firenze. "Era la mia 50a gara e, per la prima volta su una R5, è arrivata anche la mia prima vittoria assoluta. Meglio di così non poteva andare – le dichiarazioni a caldo di La Ferla -. Sabato sera avevo detto a mia moglie: ‘Se riparto domenica mattina vincendo la prova di Tignano, vinco il rally’. L’ho fatto davvero. Voglio tornare su questa macchina, mi piacerebbe usarla sulla terra. Di sicuro, penso che farò meno gare ma con una vettura di questa categoria".

A distanza di anni nel programma della manifestazione insieme alla gara moderna e sulla stessa tabella di marcia era stato (re)inserito anche il Rally storico, giunto alla 16a edizione, che è stato vinto dalla Lancia Delta integrale 16 valvole di Riccardo Errani, con Emanuele Mischi alle note, in 39’45". A seguire, la Peugeot 205 Gti di Massimiliano Fei e Dimitri Pistolesi della Valdelsa Corse a 1’16"08 e la VW Golf Gti con Giuseppe Iacomini e Simone Marchi a 2’03"7. f.m.