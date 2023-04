Audace Legnaia: prova di resistenza Ma passa il Cerbaia

A. LEGNAIA

CERBAIA

AUDACE LEGNAIA: Luconi, Kante, Maestrini, Di Staso, Vanzi, Pratesi, F. Ferretti, Gasparini, P. Ferretti, Mbye, Scardigli. A disp. Bacigalupo, Baravelli, De Carlo M., De Carlo F., Guidotti, Mazzoli, Martini, Amodio. All. Secci.

CERBAIA: Bellomo, Lotti Fra., Pinzauti, Marchetti, Campolmi, Bandelli, Salucci, Cei, Pecci, C. Marino, Calvetti. A disp. Donzelli, Calonaci, Diene, Galli, Bartolini, S. Marino, Lotti Fed., Cianti. All. Panati.

Arbitro: Lorenzo Cammilli di Prato

Reti: 54′ C. Marino.

Il Cerbaia vince sul campo dell’Audace Legnaia per 1-0 con rete decisiva di Marino. Il Cerbaia di mister Panati passa sul campo dell’ultima in classifica con una partita giocata con intelligenza realizzando il gol decisivo al 54’: assist di Calvetti per Marino che salta due avversari e batte Luconi. L’Audace cerca il pari senza riuscirci. Da evidenziare la bella iniziativa del Cerbaia che scende in campo con un braccialetto al polso come simbolo della giornata per la consapevolezza sull’autismo.

F.Que.