Audace Legnaia, anno zero con rivoluzioni e uno sguardo al futuro

Anno zero per l’Audace Legnaia che rivoluziona lo staff. La società ripartirà dalla Seconda categoria, dopo la recente retrocessione, con grandi cambiamenti e lo sguardo rivolto al futuro in un programma di crescita e di rafforzamento sul territorio. Il nuovo presidente è Roberto Ciccone, con incarico di vice presidente a Francesco Di Stefano. A livello di guida tecnica della formazione di Seconda categoria siederà mister Cristian Mangano, ex Caldine, che come giocatore è stato uno dei protagonisti della storica vittoria dell’Audace Legnaia in Coppa Toscana di Prima Categoria nella stagione 20102011 vestendo la casacca gialloblù.

Per quanto riguarda il parco giocatori due gli ingaggi già ufficializzati: il ritorno del centrocampista Andrea Sarri, classe ’94, ex Novoli, Club Sportivo e Settignanese e l’arrivo di Federico Formigli difensore classe 1994, ex Sporting Arno e Centro Storico Lebowski. Una rosa giocatori che è da completare e dove troveranno spazio giovani di qualità.

F. Que.