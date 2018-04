Firenze, 29 aprile 2018 - La statunitense Erica Bougard tra le donne e il norvegese Martin Roe tra gli uomini col nuovo primato norvegese, vincono l’edizione numero 31 del Firenze Atletica Multistars - Trofeo Zerneri Acciai all’Asics Firenze Marathon Stadium di Firenze.

Tra le donne vince, prima volta per la sua nazione al Mulstistars al femminile, la statunitense Erica Bougard che aveva vinto tre prove delle quattro prove della prima giornata e aveva chiuso in testa con 3777 punti. Sugli 800 finali, in testa dall’inizio alla fine della serie delle migliori, chiude in 2’11”35, totalizzando alla fine 6327 punti, settima prestazione femminile di sempre al Multistars e miglior prestazione mondiale dell’anno. Seconda nella classifica finale la connazionale Alexandra Gochenour con 6063 punti, terza in rimonta la portoghese Lecabela Quaresma con 5886 punti, che era quinta dopo la prima giornata. Primato nazionale di Tunisia con 5686 punti (settima assoluta) per Nada Chroudi anche grazie alla vittoria nel giavellotto con 45,04 e al 2’20”18 degli 800 finali.

Sette le atlete che hanno migliorato il proprio primato personale. Tra queste anche la miglior azzurra, Sofia Montagna, che chiude 20esima con 5145 punti.

Tra gli uomini Martin Roe, che aveva girato in testa alla prima giornata con 4217 punti, chiude i conti di fatto con la vittoria della penultima prova, il giavellotto, con 66,64 al suo primo e unico lancio. Poi il norvegese ha pensato bene di recuperare energie per spingere a tutta nel 1500 finale e centrare il record nazionale che era 8160 punti datato 1999. Partito forte in testa è calato nel finale, stremato, per chiudere terzo nella prova in 4’40”97. Punteggio finale: 8228. Roe entra nella Top 10 di sempre del Multistars, al settimo posto.

Secondo nella classifica finale chiude il bielorusso Yuri Yaremich con 7985 punti. In rimonta i 1500 finali vanno all’estone Taavi Tserniavski con 4’35”79, crono che gli vale il terzo posto nella classifica finale.

Record nazionale di Colombia per Josè Gregorio Lemos che ha totalizzato 7775 punti e ha chiuso quinto nella classifica assoluta. In tutto sono stati sei i primati personali maschili migliorati. Miglior azzurro, unico che ha completato la gara, Alex Veginer con 6690 punti, 18esimo.

La manifestazione giunta alla 31esima edizione (la sesta a Firenze) è stata organizzata da Firenze Marathon e dal Club 10+7, con la collaborazione delle società di atletica fiorentine Atletica Firenze Marathon, Prosport Firenze, Assi Giglio Rosso e Fidal Toscana con riscontro di pubblico e di emozioni, in un clima meteo ideale.

IAPICHINO RECORD E MINIMO - Record toscano Allieve eguagliato e anche minimo di partecipazione per i Campionati europei Under 18 sui 100 ostacoli per Larissa Iapichino, l’atleta di casa dell’Atletica Firenze Marathon, che corre in 13”92 (vento +0,7) nella prima delle gare del Gran Prix Fidaltoscanaestate. Sui 1500 donne l’Under 23 dell’Atletica Livorno Giulia Morelli vince con cavalcata solitaria in 4’45”81.

Questi i vincitori delle varie prove

UOMINI

prima giornata

100 metri: Martin Roe (Norvegia) 10”82 (-0.9)

Lungo: Yuri Yaremich (Bielorussia) 7,62 (-0,6)

Peso: Josè Gregorio Lemos (Colombia) 16,20

Alto: Jeremy Taiwo (USA) 2,10

400 metri: Maksim Andraloits (Bielorussia) 49”25

seconda giornata

110 hs: Yuri Yaremich (Bielorussia) 14”36 (+0,9)

Disco: Josè Gregorio Lemos (Colombia) 51,21

Asta: Yuri Yaremich (Bielorussia) 5,15

Giavellotto: Martin Roe (Norvegia) 66,64

1500 metri: Taavi Tserniavski (Estonia) 4’35”79

DONNE

prima giornata

100 ostacoli: Erica Bougard (USA) 13”26 (+0.4)

Alto: Erica Bougard (USA) 1,84

Peso: Alexandria Gochenour (USA) 14,54

200: Erica Bougard (USA) 23”62 (+2,0)

seconda giornata

Lungo: Rimma Hordienko (Ucraina) 6,23 (+1,0)

Giavellotto: Nada Chroudi (Tunisia) 45,04

800: Erica Bougard (USA) 2’11”35