Atletica Castello al top Stagione da protagonista

Atletica Castello, che bella realtà. La società biancoverde ha da poco festeggiato i 50 anni di attività ed è protagonista di un’ottima stagione calcistica. Il Castello è presente in tutti e tre i campionati giovanili regionali e per la società è un vanto, insieme alla scuola calcio d’élite. Le formazioni Juniores e Allievi regionali stanno disputando un campionato di buon livello e sono in una tranquilla posizione di centro classifica. I Giovanissimi stanno cercando con forza di centrare la permanenza in categoria. Molto bene la squadra dilettanti di Prima categoria, allenata da Yuri Morelli, con risultati di prestigio e permanenza in categoria assicurata.

Rinforzato e qualificato sempre più lo staff direttivo e tecnico sotto la guida del presidente della Polisportiva Alessandro Carmannini, che è anche allenatore della squadra Juniores regionale, e del capo sezione calcio Franco Betti con circa 300 tesserati. Lo staff tecnico è composto dal direttore sportivo prima squadra e Juniores Franco Megli, mentre il settore giovanile è affidato al ds Marco Bolognesi e al direttore tecnico Carmelo Iacono. La scuola calcio élite ha come responsabile Alessandro Campolmi. Figure societarie importanti quelle del segretario storico Francesco Belli e del responsabile comunicazione Matteo Dovellini, insieme a un qualificato gruppo di istruttori.

"Eppure, una volta, qui c’era soltanto erba alta e incolta - afferma il presidente Carmannini -. E qualche casa che circondava le meravigliose ville medicee nominate qualche anno fa Patrimonio Universale dall’Unesco. Siamo a Castello, più precisamente in via Reginaldo Giuliani. Qui ha sede l’Atletica Castello, società sportiva che ha da poco festeggiato il mezzo secolo di vita. La nostra Polisportiva dai colori bianco e verdi deve ringraziare i soci fondatori, gli ex presidenti, i volontari, gli atleti e tutti i dirigenti che hanno fatto la storia della società. Oltre agli impianti sportivi fanno parte del club il suo parco, cuore della sede sociale e i campetti per bambini e ragazzi che sono un vero e proprio ritrovo per il quartiere".

Francesco Querusti