Assalto Savino Del Bene In Germania per i quarti

Appuntamento con la storia. La Savino Del Bene è in Germania, a Schwerin, per la gara di ritorno dei play off di CEV Cup. Alle 19 si gioca il ritorno dei play off in casa SSC Palmberg Schwerin e si ripartirà dalla vittoria 3-2 ottenuta nella gara d’andata da Scandicci. Un risultato che favorisce, almeno di qualche punto cercentuale, la squadra di Massimo Barbolini che non può permettersi rilassamenti. Per superare il turno e approdare ai quarti di finale la Savino Del Bene avrà infatti bisogno di una vittoria. Con un successo (per 3-0, 3-1 o 3-2) il passaggio del turno sarà ufficiale. Discorso diverso in caso di sconfitta, se infatti la Savino Del Bene Volley dovesse perdere 3-0 o 3-1 sarebbe eliminata, mentre in caso Schwerin dovesse imporsi per 3-2, allora il passaggio del turno sarebbe deciso in un ulteriore set di spareggio (il “golden set”). Chi supererà il turno approderà ai quarti di finale, dove entreranno in gioco le squadre che, terze classificate al termine dei gironi di CEV Champions League, verranno retrocesse in CEV.

In questa stagione il SSC Palmberg Schwerin è terzo nella 1. Bundesliga. La formazione guidata da coach Felix Koslowski si trova a quota 34 punti con 11 partite vinte e 3 perse, con un bilancio di 36 set vinti e appena 11 persi. Koslowski potrebbe schierare Kästner come palleggiatrice, Yüzgenç nel ruolo di opposto, con White e Baijens a comporre il tandem di centrali, Ruddins e Alsmeier in banda e Pogany libero. La partita sarà visibile in diretta su Sport Deutschland.