Arriva il sitting volley

Per la prima volta arriva a Firenze il campionato italiano maschile sitting volley. Nel weekend è in programma un doppio triangolare tra la Bacci Campi Bisenzio, i ravennati della Pietro Pezzi Pianoterra e i gialloblu della Synergie Fermana. Oggi al sussidiario del Pala Wanni di Firenze il programma è il seguente: alle 14 Bacci Campi contro Pietro Pezzi Pianoterra Ravenna, alle 16 Pietro Pezzi Pianoterra Ravenna contro Synergie Fermana e alle 18 Bacci Campi contro Synergie Fermana. Domani, invece, le sfide si spostano alla Palestra Garibaldi di Campi e il programma è il seguente: ore 10 Bacci Campi contro Pietro Pezzi Pianoterra Ravenna, ore 12 Ravenna contro Synergie Fermana e ore 16 Synergie Fermana contro Bacci Campi. Il sitting è uno sport inventato nei Paesi Bassi a metà degli anni Cinquanta. Consiste in una pallavolo giocata seduti sul pavimento, col campo più piccolo e la rete più bassa.

B.B.