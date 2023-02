Arriva e segna Porta Romana: che colpo Gonzalez

Ha subito segnato all’esordio il nuovo attaccante spagnolo Francisco Javier Gonzalez Argal, classe 1996, del Porta Romana. Domenica nella gara del campionato di Eccellenza, girone B, contro il Prato 2000, dopo la rete realizzata da Di Vito, Gonzalez ha messo a segno il secondo gol che ha garantito il successo alla squadra allenata da Carobbi. Un bel colpo di mercato per la compagine arancionera che in queste ultime partite aveva subito delle sconfitte per mancanza di alcuni titolari infortunati e pure per carenza di un bomber come Gonzalez. L’attaccante cresciuto nella cantera dell’Athletic Bilbao, ha debuttato a 16 anni in Seconda Divisione spagnola con la squadra del Barakaldo C.F. Attaccante di grande personalità e potenza fisica, rapido e dotato di buona tecnica, il giocatore proviene dalla società Ud Samano dove nella stagione in corso era andato a segno 5 volte in 11 partite. Dopo poche ore trascorse con la squadra, domenica Carobbi l’ha messo subito in campo. Con il suo arrivo, il Porta Romana riparte con la prospettiva di superare le difficoltà offensive, dovendo affrontare nelle prossime due gare lo Zenith Prato e la Fortis. Due tappe necessarie per risalire dalla zona di bassa classifica.

G. Puleri