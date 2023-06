Antella, occhi al futuro Fiducia a mister Morandi

Dopo l’amarezza per il finale di stagione in casa Antella 99 si pianifica il futuro. Dopo alcune settimane di silenzio, il presidente Claudio Goretti ha rotto gli indugi. La volontà di andare avanti c’è, pur ammettendo le tante difficoltà che la società dovrà affrontare, in primis quella relativa a questioni logistiche che per quelle tecniche.

"Con i lavori che saranno effettuati con nuovi spogliatoi e al campo da gioco, necessari per mettere a norma l’impianto sportivo di via di Pulicciano – spiega il presidente Claudio Goretti – l’Antella sarà costretta a giocare le gare di campionato di Promozione sull’impianto di Bagno a Ripoli. C’è stato garantito che i lavori partiranno a breve, sperando che questo disagio non si ripercuota molto sulla squadra ed in particolare sui nostri tifosi. Inoltre, per affrontare anche la nuova stagione degli Juniores dovremo fare affidamento andando a giocare sull’impianto di Ponte a Niccheri".

Ci sono novità tecniche relative alla Prima squadra?

"Ripartiamo con la riconfermata fiducia all’allenatore Claudio Morandi e a gran parte del gruppo storico della passata stagione. Sarà un’Antella aggiornata con qualche giovane inserimento". Qual è l’obiettivo per la nuova stagione? "Di fare un buon campionato e far crescere i nostri giovani".

Giovanni Puleri