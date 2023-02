Antella-Grassina, un derby da scintille

Dopo gli anticipi di ieri fra Athl. Calenzano-S. Piero a Sieve (1-1: Pozzi, Conti) e Montelupo-Lanciotto (3-0), oggi alle 15 le altre partite della 21ª giornata. Riposa Audax Rufina. Antella 99-Grassina (andata 1-1: Dini, Lanotte) arbitro Merlino di Pontedera. Fari puntati sul derby che si gioca allo stadio di via Pulicciano fra l’Antella allenata da Morandi e il Grassina del tecnico Cellini. Padroni di casa privi di Picchi, mentre il Grassina si dovrebbe presentare al completo. Affrico-C.S. Lebowski (3-3: Calbi, Mazzoni, Celentano, Riccioni, Papini, Longo) arbitro Buchignani di Livorno. L’Affrico dovrà rinunciare a Cosmi ma torna a disposizione Prosperi. Il Lebowski dovrà fare a meno di Cubillos e Rosi squalificati. Rignanese-Luco (1-1: Alivernini, Ciancaleoni) arbitro Rosini di Arezzo. La Rignanese di Lucchesi che vuole tornare al successo, ha solo i dubbi su Landini e Fagioli le cui condizioni saranno valutate prima della gara. Nel Luco di Allori non ci sarà Brocchi squalificato. Dicomano-Quarrata (0-0) arbitro Mascelloni di Grosseto. In attesa del reclamo presentato dal Dicomano per la partita sospesa con il Luco, la squadra affronta il Quarrata senza Coralli e Bencini squalificati e di Nardoni infortunato.